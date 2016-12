foto Afp Correlati Celeste, l'ok del Tribunale alla cura con le staminali

Il Tar di Brescia ha respinto la richiesta di sospensiva dello stop dell'Aifa alle cure con il metodo Stamina depositata dalle famiglie di Smeralda, Celeste e Daniele, tre bimbi in cura. Smeralda e Celeste, però, continueranno la terapia grazie a due ordinanze dei Tribunali di Catania e Venezia. Il no alla terapia varrà solo per Daniele. Il collegio si esprimerà nel merito della decisione nell'udienza fissata per il 16 gennaio.

Il collegio di giudici della sede di Brescia del Tar della Lombardia non ha quindi accolto la richiesta di sospendere l'ordinanza numero 1/2012 dell'Aifa che era stata depositata dai genitori di Smeralda, Celeste e Daniele.



La bambina catanese e la piccola veneziana, nel frattempo, hanno però potuto riprendere le infusioni di cellule staminali adulte agli Spedali Civili grazie alle decisioni dei Tribunali di Catania e Venezia. Il no alla ripresa delle terapie del Tar di Brescia vale, quindi, soltanto per il piccolo Daniele.



I genitori che hanno fatto ricorso contro l'Aifa, l'Agenzia italiana del farmaco, chiedevano la sospensione del provvedimento della stessa Agenzia, quindi l'immediata ripresa delle terapie compassionevoli a base di cellule staminali adulte nell'ospedale bresciano.



Deluso il nonno di Daniele: "Faremo ricorso"

"Pensiamo di fare ricorso contro la sentenza del Tar della Lombardia e di scrivere di nuovo al Presidente della Repubblica: Daniele non può essere abbandonato". Lo ha detto Vito Tortorelli, il nonno del piccolo: "Siamo delusi, ma non vogliamo arrenderci".