Crepa sul cruscotto dell'aereo, volo EasyJet costretto a rientrare allo scalo di Malpensa

15:15

- Un aereo EasyJet in volo da Milano a Palermo è rientrato a Malpensa perché si era aperta una piccola crepa nel cockpit, il cruscotto della cabina di pilotaggio. Nello scalo lombardo il pezzo è stato subito sostituito. I passeggeri sono ripartiti con un altro volo nel tempo necessario per completare le operazione di sbarco e imbarco. E' successo in mattinata e tutto si è svolto tranquillamente e senza preoccupazioni per i viaggiatori.