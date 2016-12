foto LaPresse

13:18

- I funzionari doganali operativi allo scalo di Milano Linate hanno sequestrato 23,5 kg di cocaina. La sostanza è stata trovata, con la collaborazione dei militari della Gdf, in un carico di mobili da assemblare, nascosta accuratamente nell'involucro di protezione di alcuni pannelli di legno. Il destinatario della spedizione è stato arrestato per traffico internazionale di stupefacenti e condotto in carcere.