16:22

- Il cardinale Carlo Maria Martini ha svolto la sua missione "con una grande apertura d'animo, non rifiutando mai l'incontro e il dialogo con tutti". Lo afferma Benedetto XVI nel suo messaggio per i funerali dell'ex arcivescovo di Milano. "E' stato un uomo di Dio, che non solo ha studiato la Sacra Scrittura, ma l'ha amata intensamente, ne ha fatto la luce della sua vita, perché tutto fosse 'ad maiorem Dei gloriam', per la maggior gloria di Dio".