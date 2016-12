foto LaPresse

13:48

- "La Chiesa ha sempre rifiutato l'accanimento terapeutico. Sono strumentalizzazioni, come quando Madre Teresa disse: 'Io voglio le cure che fanno ai poveri'. Ma questa non era eutanasia". Così il cardinal Angelo Comastri sulle polemiche su rifiuto di Martini all'accanimento terapeutico. "Il cardinal Martini è un figlio della Chiesa e non deve e non può essere usato contro la Chiesa, perché è stato fino in fondo figlio della Chiesa", ha aggiunto.