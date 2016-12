foto Ap/Lapresse

17:59

- Mario Monti è arrivato al Duomo di Milano per rendere omaggio alla salma del cardinale Carlo Maria Martini. Il premier, entrato senza rilasciare dichiarazioni, in precedenza si era intrattenuto per circa mezz'ora nel palazzo dell'Arcivescovado che si trova a fianco del Duomo. Al suo passaggio Monti è stato salutato da un applauso da parte della piccola folla che si è formata fuori dall'ingresso della cattedrale.