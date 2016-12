foto LaPresse

- Non diminuisce ma anzi aumenta l'afflusso di fedeli che arrivano al Duomo di Milano per dare l'ultimo saluto al cardinale Carlo Maria Martini, l'ex arcivescovo deceduto ieri a Gallarate all'età di 85 anni. La cattedrale resta aperta questa notte per permettere a chi vuole di visitare la camera ardente di Martini. La nottata di veglia è animata dalla Azione Cattolica.