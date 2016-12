foto Ansa

19:05

- "La scomparsa di Carlo Maria Martini è una dolorosa, grave perdita non solo per la Chiesa e per il mondo cattolico ma per l'Italia, il Paese di cui era figlio e cui ha dedicato tanta parte del suo impegno". Così il capo dello Stato, Giorgio Napolitano, ha voluto rendere omaggio al cardinale morto oggi dopo una lunga malattia. Intanto, per lunedì 3 settembre, giorno in cui saranno celebrati i funerali, Milano ha proclamato il lutto cittadino.