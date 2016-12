Milano, la Chiesa piange il cardinale Martini

Nato a Torino il 15 febbraio 1927, era stato arcivescovo di Milano dal 1979 al 2002, quando gli è subentrato il cardinale Dionigi Tettamanzi. Martini, che da alcuni anni soffriva del morbo di Parkinson, si è spento all'Aloisianum, l'Istituto di studi filosofici alla periferia di Gallarate gestito dai Gesuiti dove il sacerdote aveva studiato. Il cardinale era ospitato all'ultimo piano del complesso da quando la malattia lo costrinse a tornare da Gerusalemme.



Medico: "No accanimento terapeutico, ma non ha mai rifiutato farmaci"

Dopo il peggioramento delle sue condizioni a metà agosto Martini aveva "rifiutato qualsiasi forma di accanimento terapeutico", ha spiegato il suo medico, il neurologo Gianni Pezzoli. Il cardinale dalla metà di agosto, "non è più stato in grado di deglutire né cibi solidi né liquidi. Ma è rimasto lucido fino all'ultimo e ha rifiutato ogni forma di accanimento terapeutico".



"La sua posizione sull'accanimento terapeutico era nota - ha sottolineato Pezzoli -, ha scritto tanto in questi anni ed è quello che ha rispettato. Non c'è stato dunque bisogno di parlarne. Il cardinale Martini è stato comunque sempre molto scrupoloso nell'assumere farmaci, e non ha mai detto: questo non lo voglio".



Il dolore del Papa

Il Papa, "appresa con tristezza" la notizia della morte del cardinal Martini "dopo lunga infermità, vissuta con animo sereno e con fiducioso abbandono alla volontà del Signore", esprime la sua "profonda partecipazione al dolore" per la scomparsa "di questo caro fratello che ha servito generosamente il Vangelo e la Chiesa".



Padre Lombardi: "Se ne va un padre della Chiesa"

Con il cardinale Carlo Maria Martini se ne va "un maestro dell'annuncio e della testimonianza del Vangelo nella nostra epoca. Un padre della Chiesa dei nostri tempi". Lo ha detto padre Federico Lombardi, portavoce della Santa Sede. "La sua lezione - ha sottolineato - è anche essere stato una persona capace di avvicinarsi a tutti, aperto al dialogo senza riserve, con una grande capacità di trovare punti d'incontro con gli altri".



Napolitano: "Perdita grave e dolorosa"

"La scomparsa del cardinale Carlo Maria Martini è una dolorosa, grave perdita non solo per la Chiesa e per il mondo cattolico ma per l'Italia, il Paese di cui era figlio e cui ha dedicato tanta parte del suo impegno e del suo insegnamento". Lo scrive in una nota il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano.



"Nella metropoli lombarda - aggiunge - ha lasciato l'impronta profonda della sua attività pastorale così ispirata e socialmente sensibile. La sua sapienza e la sua visione universale si sono proiettate nell'area più vasta della Cristianità e lungo i percorsi innovativi del dialogo inter-religioso. Anche negli ultimi anni di personale sofferenza ha saputo dialogare con gli italiani da grande maestro di vita intellettuale e morale. Personalmente conservo incancellabile il ricordo dei numerosi incontri e colloqui che ebbi con lui, nella sede della Diocesi milanese, da Presidente della Camera e ancor più, da ministro dell'Interno, soprattutto sui temi dell'immigrazione. Ne trassi ogni volta illuminate e concrete suggestioni".



Monti: "Guida intellettuale, vuoto incolmabile"

Carlo Maria Martini "lascia un vuoto incolmabile tra coloro che hanno trovato in lui una guida intellettuale e spirituale, attraverso la parola, gli scritti, l'esempio. Ma va a prendere il posto che gli compete tra i grandi italiani ed europei che hanno contribuito a forgiare il pensiero religioso e la vita civile della nostra epoca". Così il presidente del Consiglio, Mario Monti, ricorda il cardinale in un intervento pubblicato sul "Corriere della Sera". Una perdita, spiega Monti, sia per la comunità dei credenti sia per "le moltitudini di quanti non credono o non sono certi di credere".



