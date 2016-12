foto Ap/Lapresse 14:04 - Il cardinale Carlo Maria Martini, ex arcivescovo di Milano, "è in una fase terminale della sua malattia, e non ci sarà accanimento terapeutico", che lo stesso porporato ha rifiutato. A confermarlo è Gianni Pezzoli, direttore dell'unità di Neurologia del Centro Parkinson degli Istituti clinici di perfezionamento di Milano, che sta seguendo Martini. Il cardinare da metà agosto non è più in grado di deglutire né cibi solidi né liquidi. - Il cardinale Carlo Maria Martini, ex arcivescovo di Milano, "è in una fase terminale della sua malattia, e non ci sarà accanimento terapeutico", che lo stesso porporato ha rifiutato. A confermarlo è Gianni Pezzoli, direttore dell'unità di Neurologia del Centro Parkinson degli Istituti clinici di perfezionamento di Milano, che sta seguendo Martini. Il cardinare da metà agosto non è più in grado di deglutire né cibi solidi né liquidi.

"Dopo un'ultima crisi, cominciata a metà agosto, non è piu' stato in grado di deglutire né cibi solidi né liquidi. Ma è rimasto lucido fino all'ultimo e ha rifiutato ogni forma di accanimento terapeutico", ha dichiarato il neurologo Gianni Pezzoli, che da anni ha in cura l'arcivescovo emerito di Milano.



"Su questi pazienti - ha spiegato il medico - si possono usare vari dispositivi come la Peg (gastrostomia endoscopica percutanea, ovvero una forma di nutrizione forzata, ndr). Ma in questa fase sarebbe un accanimento terapeutico. La malattia evolve in modo più naturale possibile".



Informato il Papa

Benedetto XVI è stato informato già ieri sera sull'aggravamento delle condizioni di salute del cardinale Carlo Maria Martini e "segue la situazione" da vicino. Lo riferisce il vice direttore della Sala Stampa vaticana, padre Ciro Benedettini.