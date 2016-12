foto Ap/Lapresse

01:45

- Si sono particolarmente aggravate le condizioni del cardinale Carlo Maria Martini. Per questo l'arcivescovo di Milano, il cardinale Angelo Scola, invita "tutti i fedeli della Diocesi e a quanti l'hanno caro" a pregare per lui. Nato a Torino nel 1927, Carlo Maria Martini è stato arcivescovo di Milano dal 1979 al 2002. Dopo un lungo periodo in Terra Santa, nel 2008 è rientrato in Italia per curare il morbo di Parkinson.