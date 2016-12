Nota congiunta degli avvocati: "Il divorzio tra Berlusconi e Veronica Lario va avanti"

foto LaPresse 10:30 - "I rapporti" tra Silvio Berlusconi e l'ex moglie Veronica Lario "sono civili" anche se "la causa in corso per la separazione giudiziale tra i coniugi sta proseguendo e non è stato firmato alcun accordo". E' quanto si legge in una nota congiunta degli avvocati Maria Cristina Morelli e Nicolò Ghedini, difensori di Lario e Berlusconi nella causa di separazione i quali sono intervenuti per smentire recenti notizie apparse sui media. - "I rapporti" tra Silvio Berlusconi e l'ex moglie Veronica Lario "sono civili" anche se "la causa in corso per la separazione giudiziale tra i coniugi sta proseguendo e non è stato firmato alcun accordo". E' quanto si legge in una nota congiunta degli avvocati Maria Cristina Morelli e Nicolò Ghedini, difensori di Lario e Berlusconi nella causa di separazione i quali sono intervenuti per smentire recenti notizie apparse sui media.

"Negli ultimi due mesi - prosegue la nota - sono apparse sui quotidiani notizie riguardanti i coniugi Berlusconi del tutto estranee alla realtà dei fatti, probabilmente provenienti da soggetti erroneamente ritenuti informati".



Considerata l'insistenza con la quale tali notizie vengono riportate, oggi è arrivata la smentita congiunta. Le parti precisano inoltre che "i coniugi non hanno alcuna frequentazione, hanno semplicemente pranzato insieme con i figli un paio di volte, mai ad Arcore, ove la signora Bartolini non si reca da anni. La signora Bartolini (meglio nota come Veronica Lario, ndr) non vive a Macherio da settembre 2010".