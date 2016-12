foto LaPresse

01:30

- Un cingalese di 54 anni residente a Milano è scomparso mentre si immergeva nelle acque del Lago Maggiore, nei pressi di Punta Vevera, ad Arona. L'uomo, che non sapeva nuotare, è entrato in acqua insieme alla figlia 17enne e ad alcuni amici. Poi, improvvisamente, è scomparso nel nulla. L'ipotesi è che sia annegato cadendo in una delle buche sul fondale della zona, dove la balneazione è vietata. Senza esito le ricerche dei sommozzatori.