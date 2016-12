foto LaPresse

01:00

- Un sessantenne è stato accoltellato a Milano, in un appartamento della periferia Ovest. L'aggressore, un italiano di 35 anni, dopo aver ferito con un'arma da taglio l'uomo, ha telefonato alla polizia per autodenunciarsi. La vittima, soccorsa dai sanitari del 118 giunti sul posto con un'ambulanza e un'automedica, versa in gravi condizioni all'ospedale San Carlo. Ignoto, al momento, il movente dell'aggressione.