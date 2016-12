foto Tgcom24

18:51

- Maria Fiore Testa, la titolare del negozio dove Renato Vallanzasca ha lavorato in regime di semi-libertà, parla a Tgcom24. "Mi assumo le mie responsabilità - spiega -. Legati a questa comunità ci sono fatti come la sparatoria di Dalmine che è rimasta nella memoria di tutti. Mi scuso per questo". Poi, alla domanda se accetterebbe di ripetere l'esperienza con un altro carcerato, dice: "Tutti hanno diritto ad essere aiutati".