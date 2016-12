foto LaPresse

- Omicidio a Sondrio, in Valtellina. Gli investigatori della Squadra Mobile sono intervenuti in un'appartamento del capoluogo dove è stata trovata morta Loredana Vanoi, 60 anni. Le indagini hanno accertato che il decesso è avvenuto in seguito a una violenta lite avuta con il compagno, Giuseppe Merlini, 65 anni. L'uomo è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario.