foto LaPresse

14:57

- Si è abbassato i pantaloni in strada a Milano, lungo il centrale corso Buenos Aires, per distrarre una donna e scipparle di mano l'iPhone. Poi l'uomo, di origine sudamericana, si è allontanato, ma, durante la fuga a piedi, ha tagliato la strada a un'auto che lo ha investito. In seguito il ladro si è rialzato ed è comunque riuscito a fuggire.