12:37

- E' arrivata con i genitori agli Spedali Civili di Brescia, Celeste, la bambina veneziana di due anni affetta da atrofia muscolare spinale. La notizia è stata confermata dalla direzione sanitaria dell'ospedale dei Bambini. Le procedure per la terapia sono cominciate, e la piccola dovrà essere sottoposta a una serie di analisi prima dell'infusione delle cellule staminali che avverrà per via endovenosa e lombare.