foto Ansa 11:08 - Un 35enne versa in gravi condizioni all'ospedale di Brescia dopo che l'auto sulla quale stava facendo "car surfing" è uscita di strada. A ricostruire la vicenda sono stati gli agenti della polizia. Il giovane, al termine di una serata a Mottella di San Giorgio, nel Mantovano, sarebbe salito sull'auto di un'amica, sdraiandosi sul tetto della vettura, aggrappato con le mani alle porte anteriori. Dopo pochi metri, lo schianto.

Tutto è accaduto lunedì sera, poco dopo la mezzanotte. Forse una sfida con qualche amico, forse un'idea malsana che il livello alcolico della serata ha reso meno folle. Così, quando è stata l'ora di tornare verso casa, l'uomo ha atteso che l'amica salisse alla guida, poi si è sdraiato sul tetto dell'auto incurante dei rischi dell'ennesima assurda moda che nel mondo ha già provocato numerose vittime.



A far scattare i soccorsi sono stati alcuni passanti. Gli agenti che sono intervenuti sul posto, racconta la Gazzetta di Mantova, hanno trovato una ragazza barcollante in mezzo alla strada. Poco lontano, in un campo dietro una recinzione abbattuta, c'era l'auto della giovane. Il corpo del 35enne è stato trovato a circa 100 metri di distanza. L'uomo è stato trasportato nel reparto di Rianimazione del Civile di Brescia. La ragazza che si trovava alla guida, un 25enne, è risultata positiva all'alcol test ed è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza e lesioni gravissime.