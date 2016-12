foto LaPresse

00:14

- E' di un morto e cinque feriti il bilancio di un incidente stradale che si è verificato sull'autostrada A9 Lainate-Como, nel tratto tra lo svincolo con la A8 e l'uscita Uboldo in direzione di Como, all'altezza del chilometro 13. Le cause del sinistro, che ha coinvolto tre mezzi, sono in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale. Il tratto interessato dall'incidente è stato chiuso al traffico.