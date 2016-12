foto LaPresse

- E' annegato davanti agli occhi della figlia, poco dopo essersi tuffato nel lago per un bagno. E' accaduto nel primo pomeriggio ad Abbadia Lariana, sulla sponda lecchese del lago di Como. La vittima, un marocchino 33enne residente a Lomagna (Lecco), secondo quanto ricostruito, si è allontanato dalla riva a bordo di un canotto, insieme alla figlia. Tuffatosi in acqua, forse a causa delle alghe, non è più riuscito a risalire in superficie.