- Una donna è dispersa da alcune ore sul monte Adamello, in provincia di Brescia. L'escursionista era diretta verso il rifugio Gnutti dove non è mai arrivata. I soccorritori Cnsas della stazione di Edolo hanno dato il via alle ricerche e stanno perlustrando la zona tra il rifugio Prudenzini e il Miller. Nella prima fase delle operazioni è stato utilizzato anche un elicottero, ma le ricerche non hanno dato esito positivo.