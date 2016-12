foto Ansa

22:04

- Un 50enne di nazionalità serba, con precedenti penali, è stato arrestato per pedofilia dalla polizia locale di Milano in flagranza di reato mentre palpeggiava una bambina di sette anni in una piscina comunale. Gli agenti sono stati contattati dalla direzione dell'impianto, dopo la segnalazione di alcuni bagnanti. Momenti di tensione quando il pregiudicato ha rischiato il linciaggio da parte di alcuni cittadini infuriati per quanto successo.