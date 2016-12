A rischio le vacanze dei bimbi di Chernobyl Dovrebbero arrivare nel Bresciano con WindJet

foto Ansa Correlati WindJet, Enac: "In difficoltà da marzo" 17:14 - Non ci sono solo vacanzieri bloccati negli aeroporti per colpa della crisi della compagnia aerea siciliana WindJet. C'è anche un gruppo di circa quaranta bambini e ragazzi russi, tra i 10 ed i 17 anni, che rischia di non poter arrivare nel Bresciano dove dovrebbero trascorrere un mese a Capovalle, ospitati dall'Associazione Amici di Cocca Veglie. Sono ragazzi che arrivano da Tula, una delle regioni russe più colpite dal disastro nucleare di Chernobyl. - Non ci sono solo vacanzieri bloccati negli aeroporti per colpa della crisi della compagnia aerea siciliana WindJet. C'è anche un gruppo di circa quaranta bambini e ragazzi russi, tra i 10 ed i 17 anni, che rischia di non poter arrivare nel Bresciano dove dovrebbero trascorrere un mese a Capovalle, ospitati dall'Associazione Amici di Cocca Veglie. Sono ragazzi che arrivano da Tula, una delle regioni russe più colpite dal disastro nucleare di Chernobyl.

"Abbiamo acquistato i biglietti aerei per farli arrivare già a marzo, spendendo circa 15mila euro - spiega don Pierangelo Ferrari, conosciuto da tutti come padre Pippo, anima dell'Associazione -. Tra l'altro il volo per noi era molto comodo, perché prevedeva l'arrivo a Orio al Serio (Bergamo)". "Ora - dice - non ci resta che aspettare e vedere come si evolverà la situazione". "E' 17 anni che organizziamo la loro vacanza e con la nostra agenzia ci eravamo sempre trovati bene".



Il rischio che i bambini russi non riescano ad arrivare in Val Sabbia c'è. L'ultima speranza è che si possa usufruire della "riprotezione", cioè il pagamento di circa 80 euro a biglietto per cambiare volo. "Sarebbe il danno minore - dice padre Pippo -, ma non è che possiamo permetterci di spendere altre grandi somme", dopo quella sborsata per i biglietti e faticosamente raccolta durante l'anno, anche grazie alla generositè delle offerte dei bresciani.