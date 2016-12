foto LaPresse

18:13

- Un ragazzo è scomparso nel lago di Garda, dopo essere caduto in acqua a Desenzano, in provincia di Brescia. Sono subito scattate le ricerche per recuperarlo. Sarebbe un ventenne di origini indiane, scivolato mentre si trovava su un pedalò. Sono impegnati nelle ricerche i carabinieri di Desenzano, i sommozzatori e gli uomini della guardia costiera.