foto LaPresse

21:48

- E' stato circoscritto l'incendio divampato nell'azienda chimica Italbeit di Nerviano, nel Milanese. La ditta produce vernici ed era chiusa per le ferie di agosto. Grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco, allertati dai residenti e giunti sul posto con una decina di mezzi, le fiamme sono state domate in poche ore. Non vi sono persone intossicate. Il rogo è partito da un deposito esterno in cui era custodito materiale infiammabile.