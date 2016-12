foto LaPresse

08:54

- La polizia postale di Milano ha smantellato un'associazione criminale a carattere transnazionale dedita all'uso fraudolento di carte di credito. L'organizzazione criminal,e per studiare i meccanismi di funzionamento degli sportelli automatici per il prelevamento di contante, aveva asportato fisicamente un intero sportello bancomat, sia per costruire prototipi identici per ingannare la clientela, sia per studiare nuovi sistemi di manomissione.