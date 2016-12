foto Ufficio stampa

- Un cittadino francese ha sporto denuncia dopo aver pagato 87.900 euro per una Ferrari usata, che non gli è stata mai consegnata. L'uomo aveva contattato un italiano, che aveva messo in vendita l'auto sul sito Autoscout24. I due si erano dati appuntamento in un'officina di Settimo Milanese dove l'acquirente aveva visto e provato la Ferrari. Ma, dopo aver versato la cifra, la consegna è stata più rinviata. Così è scattata la denuncia alla polizia.