foto Carabinieri

14:42

- Ha molestato in strada una ragazzina di 12 anni ed è stato arrestato dai carabinieri. In manette con l'accusa di violenza sessuale è finito un ecuadoriano di 41 anni, che aveva preso di mira la ragazza in zona Corvetto, a Milano. L'uomo era in stato di alterazione probabilmente per l'alcol. Alcuni amici sono intervenuti per difendere la giovane, allontanandolo. I carabinieri l'hanno poi rintracciato e portato in caserma.