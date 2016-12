foto Ap/Lapresse

19:14

- Un alpinista di 31 anni di Como è morto dopo essere precipitato per un centinaio di metri sul monte Resegone, sopra Lecco. Ancora da stabilire la dinamica dell'incidente avvenuto poco dopo le 15. Il giovane è precipitato sotto gli occhi del padre, finendo in un canalone. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso con una squadra del Soccorso Alpino e il personale medico che non ha potuto far altro che constatare il decesso.