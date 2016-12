Violenta una 16enne a Milano, fermato

foto Dal Web 14:22 - Un uomo italiano di 26 anni è stato fermato con l'accusa di aver stuprato una ragazzina 16enne a cui aveva offerto un passaggio in auto. Il presunto colpevole, M.M., è stato bloccato dagli agenti della squadra mobile di Milano. Si tratta di un milanese, senza fissa dimora e con piccoli precedenti. La ragazzina si sarebbe fidata e sarebbe salita in auto con lui perché era un conoscente del suo fidanzato. - Un uomo italiano di 26 anni è stato fermato con l'accusa di aver stuprato una ragazzina 16enne a cui aveva offerto un passaggio in auto. Il presunto colpevole, M.M., è stato bloccato dagli agenti della squadra mobile di Milano. Si tratta di un milanese, senza fissa dimora e con piccoli precedenti. La ragazzina si sarebbe fidata e sarebbe salita in auto con lui perché era un conoscente del suo fidanzato.

Il giovane l'avrebbe invece portata in un vicolo dove sarebbe avvenuto la stupro. La ragazza è stata poi minacciata e abbandonata in strada da dove ha raggiunto il fidanzato. La coppia ha poi chiamato il 113 e denunciato i fatti.



La 16enne è stata visitata alla clinica Mangiagalli e ascoltata in audizione protetta alla questura di Milano. Oltre a lei sono stati sentiti anche suoi conoscenti. Il fermato è stato condotto nel carcere meneghino di San Vittore in attesa della convalida del fermo.