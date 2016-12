foto LaPresse 13:46 - Lele Mora, l'agente dei vip arrestato il 20 giugno dell'anno scorso per bancarotta, è stato scarcerato oggi con un provvedimento del giudice di sorveglianza che ha accolto una richiesta della difesa formulata in base alla cosiddetta legge Simeone che ha regolamentato le misure alternative. Mora era detenuto nel carcere di Opera. - Lele Mora, l'agente dei vip arrestato il 20 giugno dell'anno scorso per bancarotta, è stato scarcerato oggi con un provvedimento del giudice di sorveglianza che ha accolto una richiesta della difesa formulata in base alla cosiddetta legge Simeone che ha regolamentato le misure alternative. Mora era detenuto nel carcere di Opera.

Il talent scout torna libero dopo oltre un anno, in attesa dell'udienza che dovrà decidere sul suo affidamento in prova ai servizi sociali chiesto dai legali. Mora ha patteggiato una condanna a 4 anni e 3 mesi per il fallimento della sua societa' 'Lm Management' ed è imputato per favoreggiamento della prostituzione nel processo 'Ruby bis'.



Il giudice di sorveglianza di Milano Roberta Cossia, ha condiviso una consulenza medica nella quale è stato evidenziato che il talent scout è in una grave situazione di stress psicofisico. Situazione che ha indotto il magistrato a rimettere in libertà l'ex agente dei vip il quale da quando è entrato a Operaè dimagrito di 50 chili e ora è anche depresso.