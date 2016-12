Milano, picchiato e rapinato: grave 73enne

foto LaPresse

13:43

- Si sono aggravate nella notte le condizioni di Giuseppe G., il 73enne rapinato della sua bicicletta martedì intorno alle 12, a Milano. L'uomo, che era stato ferito da uno sconosciuto con due forti pugni al volto, è in pericolo di vita ed è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Niguarda per un'emorragia cerebrale. Ieri era stato ricoverato in codice giallo al Fatebenefratelli per una frattura al naso e un labbro spaccato.