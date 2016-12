foto LaPresse

17:15

- Un uomo è scomparso a Gera, nel lago di Como, e i vigili del fuoco della provincia, con i sommozzatori di Milano, stanno perlustrando la zona per le ricerche. L'uomo si era tuffato in acqua nel pomeriggio e in breve si erano perse le tracce. Di lui non si conoscono le generalità. Nella stessa località alcune settimane fa era annegato un ragazzo e pochi giorni fa una turista olandese era stata salvata, con due bimbi, da un istruttore di nuoto.