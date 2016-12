Bergamo, la mamma di Yara incontra l'unico indagato per l'omicidio della figlia

foto Tgcom24 Correlati Tutto sul giallo di Yara

11:33

- Per la prima volta Maura Gambirasio, madre di Yara, ha incontrato Mohamed Fikri, unico indagato per la morte della figlia tredicenne. "È stato il loro primo incontro: non si sono parlati, ma la signora Gambirasio non ha nulla contro Mohamed Fikri - ha raccontato a "L'Eco di Bergamo" il legale della famiglia, Enrico Pelillo -. In un'occasione ha anche detto che se dovesse essere scagionato gli chiederà anche scusa, pur non avendogli mai fatto nulla".