foto Da video Correlati Chi ha ucciso Yara? 14:45 - E' slittata ancora l'archiviazione per Mohammed Fikri nell'ambito dell'inchiesta sul caso Yara Gambirasio. Per il gip prima dovrà essere esclusa categoricamente la presenza del suo Dna dal corpo della 13enne uccisa nel 2010 nella Bergamasca. Il piastrellista marocchino fu arrestato per una intercettazione telefonica che sembrava inizialmente inchiodarlo ma poi la conversazione si rivelò tradotta male.

L'extracomunitario, che la sera della scomparsa di Yara (il 26 novembre 2010) si trovava al lavoro nel cantiere di Mapello dove poi portarono i cani molecolari, non può dunque ancora essere considerato fuori dall'inchiesta, nonostante i primi accertamenti genetici avessero già escluso il suo coinvolgimento nell'omicidio di Yara.



Il pm Letizia Ruggeri, infatti, ne aveva già chiesto l'archiviazione, ma il gip Ezia Maccora aveva replicato chiedendo di poter leggere ulteriore documentazione sul caso, come per esempio la relazione sull'autopsia, che non le era stata inviata.