foto Ansa

12:25

- Ha cercato di suicidarsi con un grosso coltello da cucina e, nel frattempo, ha ferito la moglie che cercava di fermarlo. E' successo questa mattina a Milano. L'uomo, barricatosi nel bagno della propria abitazione, è comunque riuscito a colpirsi più volte al petto ed è ora ricoverato all'ospedale San Paolo in attesa di essere sottoposto a intervento. Il pm ha disposto per lui l'arresto per tentato omicidio.