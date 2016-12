foto Ansa Correlati Al via l'affidamento dei cani

Il blitz degli animalisti

Green Hill, la consegna dei primi beagle 19:14 - E' stato consegnato all'affidatario il primo beagle "liberato" dall'allevamento di Green Hill di Montichiari (Brescia). Si tratta di una "fattrice" gravida che il nuovo padrone ha deciso di chiamare Vegan. L'arrivo dell'animale è stato accolto con applausi e anche con qualche istante di commozione.

Il primo beagle, proveniente dall'allevamento è stato assegnato a Giuliano Floris, esponente del coordinamento "Salviamo i cani di Green Hill". "Questa è solo una prima battaglia vinta - ha detto Floris, visibilmente emozionato, prendendo in braccio il suo beagle -. Green Hill non è ancora chiuso".



Azienda: "E' un sopruso"

"Siamo esterrefatti. Sta accadendo qualcosa di surreale". Così l'azienda Green Hill. "Dopo innumerevoli controlli che hanno sempre verificato il pieno rispetto della legge dalla nostra attività - si legge in una nota - siamo costretti ad assistere inermi a quello che consideriamo un sopruso, in grado di generare danni irreparabili non solo alla nostra azienda, ai suoi dipendenti, ma anche a tutti i medici e ricercatori impegnati nella ricerca scientifica in Italia".