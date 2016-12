Milano, il neonato lasciato nella "ruota degli esposti" presto avrà una famiglia

foto Ap/Lapresse Correlati Milano, neonato abbandonato in "ruota degli esposti" 11:08 - Era stato abbandonato appena nato, circa tre settimane fa, nella cosiddetta "ruota degli esposti" dell'ospedale Mangiagalli di Milano. Ora però per il piccolo Mario il momento della buona sorte sembra arrivato: per lui è stata infatti trovata una famiglia e presto lascerà la clinica per una vera e propria casa. - Era stato abbandonato appena nato, circa tre settimane fa, nella cosiddetta "ruota degli esposti" dell'ospedale Mangiagalli di Milano. Ora però per il piccolo Mario il momento della buona sorte sembra arrivato: per lui è stata infatti trovata una famiglia e presto lascerà la clinica per una vera e propria casa.

Le pratiche per l'adozione del bambino, come racconta il quotidiano "La Repubblica", sono in corso presso il Tribunale dei minori di Milano: dalla prossima settimana sarà trasferito dal reparto di patologia neonatale a una struttura protetta dove i suoi futuri genitori potranno andare a trovarlo tutti i giorni per le "prove generali" dell'adozione. Solo allo scadere dei tre mesi di vita, le pratiche potranno essere concluse e l'"affiliazione" essere ufficializzata.



Mario era arrivato alla Mangiagalli la notte fra il 5 e 6 luglio (giorno di Santa Maria Goretti da cui deriva il nome del piccolo), avvolto in una camicia bianca e accompagnato da un biberon con latte materno e tre tutine. Il bambino, nato prematuro, pesava solo un chilo e ottocento grammi, ora che l'addio ai medici che lo hanno per primi curato si avvicina, Mario ha superato i due chili.