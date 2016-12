foto Getty

22:45

- "Su Area C prendiamo atto della decisione del Consiglio di Stato, peraltro del tutto provvisoria, ma sono convinto che le nostre ragioni prevarranno". Il sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, commenta così, da Facebook, la sospensione da domani dell'Area C. "Abbiamo rispettato la volontà dei milanesi che con il referendum ci hanno indicato la via perché Milano sia sempre più", ha aggiunto Pisapia.