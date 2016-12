foto Da video

21:53

- Una violenta grandinata si è abbattuta in valle Seriana (Bergamo), in particolare tra Gazzaniga e Vertova, dove sono piovuti grossi chicchi. La grandinata è durata una ventina di minuti e ha fatto registrare danni in garage e scantinati allagati. Un forte temporale si è poi abbattuto anche sulla Bassa bergamasca.