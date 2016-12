foto LaPresse

18:20

- Il governatore della Lombardia, Roberto Formigoni, sarebbe stato corrotto con diversi "benefit", tra i quali viaggi, cene e vacanze di lusso, per un valore di circa 8,5 milioni di euro. E' quanto ipotizza la Procura di Milano che ha individuato 15 delibere regionali con cui sono stati stanziati rimborsi per la Fondazione Maugeri di circa 200 milioni di euro in 10 anni, tra il 2001 e il 2011.