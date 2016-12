Tragedia a Sesto San Giovanni: bambino di quattro anni precipita dal decimo piano e muore

foto Carabinieri 19:34 - Un bambino di quattro anni ha perso la vita cadendo dal balcone di un appartamento al decimo piano di Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. Il piccolo è stato trasportato all'ospedale Niguarda. Inutili tutti i tentativi di rianimarlo, l'impatto è stato fatale. Sul caso indagano i carabinieri, che hanno ascoltato la madre del piccolo, di 44 anni, e il nonno, di 73. - Un bambino di quattro anni ha perso la vita cadendo dal balcone di un appartamento al decimo piano di Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. Il piccolo è stato trasportato all'ospedale Niguarda. Inutili tutti i tentativi di rianimarlo, l'impatto è stato fatale. Sul caso indagano i carabinieri, che hanno ascoltato la madre del piccolo, di 44 anni, e il nonno, di 73.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il piccolo, Omar B., era affidato al nonno. Quando l'anziano si è addormentato subito dopo pranzo, il bambino è uscito sul balcone, ha scavalcato la ringhiera ed è precipitato dal decimo piano.



Soccorso in arresto cardiaco, è stato trasportato in ospedale ma sarebbe arrivato già morto. Per il nonno sono state necessarie cure a causa dello shock. Alla notizia del decesso anche la madre è stata ricoverata per un malore.



Un altro caso a Novara

Una bimba di un anno e mezzo è precipitata dalla finestra del secondo piano di un palazzo di Novara. La piccola ha riportato un grave trauma cranico e un trauma toracico ed è in condizioni disperate. Dall'ospedale di Novara è stata trasferita al Regina Margherita di Torino, specializzato in terapia intensiva pediatrica. La madre l'avrebbe persa di vista per qualche istante e la bambina avrebbe raggiunto la finestra, da cui sarebbe accidentalmente caduta.