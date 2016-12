Maltempo, surfista dispersa sul lago di Como

foto Ap/Lapresse Correlati Meteo, temporali fino a mercoledì

La situazione in Europa 18:53 - Una surfista olandese risulta dispersa sul lago di Como a causa delle forte raffiche di vento. La donna, dopo aver messo in salvo la propria figlia minorenne, anch'essa sulla tavola, non è riuscita a raggiungere la terraferma. Nelle ricerche impegnato anche un elicottero e le vedette della polizia di Como. - Una surfista olandese risulta dispersa sul lago di Como a causa delle forte raffiche di vento. La donna, dopo aver messo in salvo la propria figlia minorenne, anch'essa sulla tavola, non è riuscita a raggiungere la terraferma. Nelle ricerche impegnato anche un elicottero e le vedette della polizia di Como.

L'olandese non è l'unica turista che si è trovata in difficoltà per le mutate (anche se ampiamente preannunciate, sottolinea la Guardia di Finanza), condizioni del tempo. In pochi secondi infatti sono giunte numerose richieste di soccorso. La vedetta delle fiamme gialle ha soccorso un turista svizzero e un italiano in difficoltà sui rispettivi natanti.