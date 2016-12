foto Ansa

14:25

- Rapina in autogrill finita dietro le sbarre per due criminali a Milano. Appena i due rapinatori sono scappati con il bottino, infatti, due agenti della polizia stradale, che in quel momento non erano di turno, li hanno inseguiti per poi bloccarli nella periferia sud della città. I due sono C. D. di 28 anni e C. M. di 42 anni, originari di Napoli, e sono stati arrestati per rapina.