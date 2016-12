Trovato un cadavere in un lago a Mantova

foto Vigili del Fuoco 14:04 - Un cadavere di un uomo di 38 anni di Mantova è stato ritrovato nelle acque del lago Inferiore, vicino alla darsena dello stabilimento Versalis della città lombarda. Gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi. Sul corpo ci sono evidenti segni di percosse e una fune era stata legata stretta dalla vita al collo. Ma i pm pensano anche che si possa trattare di un suicidio, dato che non era la prima volta che l'uomo tentava di uccidersi. - Un cadavere di un uomo di 38 anni di Mantova è stato ritrovato nelle acque del lago Inferiore, vicino alla darsena dello stabilimento Versalis della città lombarda. Gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi. Sul corpo ci sono evidenti segni di percosse e una fune era stata legata stretta dalla vita al collo. Ma i pm pensano anche che si possa trattare di un suicidio, dato che non era la prima volta che l'uomo tentava di uccidersi.

L'uomo indossava solo un paio di pantaloncini e una maglietta e non aveva documenti. A trovare il cadavere è stato un vigile del fuoco interno allo stabilimento; probabile che a risucchiarlo all'interno della darsena siano state le grosse pompe di sollevamento con cui l'azienda pesca acqua dal lago per i suoi processi produttivi.



Il 38enne secondo alcune testimonianze già qualche tempo fa aveva tentato il suicidio in maniera analoga: si era stretto una corda in vita e se l'era allungata sino al collo come un cappio e poi si era gettato nelle acque del Diversivo, un canale che deriva dal fiume Mantova che scorre alle porte della città. Poi l'istinto di sopravvivenza lo avrebbe fatto desistere. L'uomo, di corporatura molto robusta, che viveva con i genitori, mancava da casa da ieri. Le ecchimosi ritrovate sul corpo, anche in questo caso legato, potrebbero essere state causate dall'urto contro i sassi della sponda. Il magistrato ha disposto l'autopsia.