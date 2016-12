foto LaPresse

20:13

- Un elicottero dell'Elisoccorso del 118 di Bergamo, inviato in Valtellina per un intervento, è caduto in un bosco delle alpi Orobie, poco sopra la città di Morbegno (Sondrio). Sul luogo dell'incidente si sono recate le squadre dei Vigili del fuoco e del Soccorso Alpino. I due piloti sono stati estratti vivi: le loro condizioni sono sarebbero gravi. A quanto si apprende, sul velivolo non c'erano altre persone.