foto Ufficio stampa 14:46 - Nuova incriminazione per Fabrizio Corona, sorpreso la scorsa notte in un locale a Milano nonostante sia sottoposto al divieto, imposto dai magistrati, di uscire di casa dalle 21 alle 7. Per l'ex agente dei fotografi dei vip è scattata un'altra indagine per violazione delle prescrizioni collegate alla sorveglianza speciale. Due poliziotti fuori servizio lo hanno notato in un bar di via Eustachi. E' subito arrivata una volante che lo ha identificato. - Nuova incriminazione per Fabrizio Corona, sorpreso la scorsa notte in un locale a Milano nonostante sia sottoposto al divieto, imposto dai magistrati, di uscire di casa dalle 21 alle 7. Per l'ex agente dei fotografi dei vip è scattata un'altra indagine per violazione delle prescrizioni collegate alla sorveglianza speciale. Due poliziotti fuori servizio lo hanno notato in un bar di via Eustachi. E' subito arrivata una volante che lo ha identificato.

Corona si è giustificato dicendo di aver solo voluto bere una birra con gli amici. Poi, senza opporre resistenza, ha lasciato che gli agenti lo riaccompagnassero a casa.



E' da qualche settimana che Fabrizio Corona è sottoposto al regime della sorveglianza speciale. I giudici di Milano, infatti, lo hanno ritenuto persona "pericolosa per la sicurezza e per la pubblica moralità" e hanno disposto che per un anno e mezzo dovrà chiedere il permesso alla polizia ogni volta che vorrà uscire di casa.



Inoltre, l'ex agente dei paparazzi non ha comunque il permesso di lasciare la sua abitazione dalla sera alla mattina (dalle 21 alle 7), deve lavorare con regolarità e "vivere onestamente". Così si legge infatti nel provvedimento relativo all'applicazione della misura di sorveglianza speciale chiesta dalla Direzione distrettuale antimafia, disposta dalla sezione misure di prevenzione del tribunale di Milano. Misura che si accompagna al ritiro della patente.



Il protagonista di Vallettopoli ha già fornito più di un elemento per essere considerato "pericoloso per la sicurezza e per la pubblica moralità" nei 73 tra precedenti e controlli di polizia agli atti del procedimento.



La Dda aveva chiesto di applicare a Corona la sorveglianza speciale per tre anni e mezzo, ma i giudici gli hanno fatto uno sconto di due anni, ritenendo "congruo" il periodo di un anno e mezzo "al fine di esercitare un efficace controllo" su di lui.



Gli obblighi per il fotografo

Queste tutte le prescrizioni per lui: "Fissare la propria dimora e farla conoscere, entro trenta giorni dal presente decreto, alla competente autorità di Ps - che provvederà a redigere il verbale di formale sottoposizione agli obblighi imposti - non allontanandosi dalla predetta dimora senza preventivo avviso alla medesima autorita'".



Quindi "svolgere una regolare attività lavorativa", "vivere onestamente", "rispettare le leggi", "non associarsi abitualmente a persone che hanno subito condanne e/o sono sottoposte a misure di prevenzione e/o sicurezza", "non rincasare la sera più tardi delle ore 21 e non uscire la mattina prima delle ore 7 senza comprovata necessità e senza averne dato tempestiva notizia all'autorità locale di P. S.", "non detenere e portare armi", "non partecipare a pubbliche riunioni". In teoria, se Corona dovesse violare qualcuna di queste misure, come è accaduto nella notte tra venerdì e sabato, dovrebbe scattare prima un aggravamento con prolungamento delle prescrizioni, poi eventualmente l'arresto. Ma questo lo stabiliranno ora i giudici.