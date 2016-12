foto LaPresse

09:42

- Un grosso incendio ha praticamente l'interno del ristorante pizzeria Ciardi, nel pieno centro di Milano a pochi passi dal Duomo. I vigili del fuoco sono ancora al lavoro per spegnere le fiamme che sono divampate per cause ancora da chiarire attorno alle 6.15. Una grossa colonna di fumo si è alzata dal ristorante, arrivando fino ad alcune stanze del vicino Hotel The Gray che sono state evacuate ma nessuno è rimasto intossicato.