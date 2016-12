foto LaPresse

08:40

- I carabinieri della compagnia di Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, hanno arrestato due bresciani perché trovati in possesso di 21 kg di eroina. Lo stupefacente, suddiviso in oltre 20 panetti, era nascosto in una cassa in legno per attrezzi lavoro, posta all'interno di un furgone.